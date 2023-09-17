Flaş iddia: Ayhan Bora Kaplan'ın yargı mensuplarına verdiği rüşvetin dekontları polisin elinde

Geçen hafta içinde tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tarafından yargı mensuplarına verilmiş rüşvetin dekontlarının bulunduğu iddia edildi. Kaplan'ın Yüksel Kocaman'a lüks araç ve villa hediye ettiği basına yansımıştı.







Hukukçu Mehmet Saral, tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yargı mensuplarına verdiği rüşvetin dekontlarının olduğunu iddia etti.







Ankara’da ‘Kaplan grubu’ olarak bilinen ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’la ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Hukukçu Mehmet Saral Halk TV ekranlarında yayımlanan Nasıl Olacak? Programına konuk oldu. Saral, burada önemli bir iddiayı gündeme getirdi.





Saral’ın açıklaması şöyle: “Ayhan Bora Kaplan denilen kişinin yargı ayağı da var. Bu operasyonun devamında yargı ayağına da dokunurlarsa bu demektir ki; böyle bir ‘Temiz Eller’ hareketi görebiliriz. Şimdi şöyle bir bilgi geldi; polisin elinde yargı ayağına verdiği rüşvetlerle ilgili dekontlar varmış. Bu bir idda tam bilmiyoruz. Ama gelen bilgiye göre rüşvetleri de kendi hesabından göndermiş. Şimdi 800 metrekarelik villada oturan savcılar var. Yargıç etiği dediğimiz bir şey var bir yargıç ne kadar zengin olursa olsun helikopter kiralayıp günlüğü 10 bin lira olan otellere tatile gidemez. O nedenle biraz bekleyelim. Yargı ayağına da dokunurlarsa bence bu yaygınlaşacaktır ve malum mafyatik isimler de devreye girecektir. Hakikaten dekontlar varsa bu iş ciddileşecektir.”

