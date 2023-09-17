Samanyolu Haber /Gündem / Flaş iddia: Ayhan Bora Kaplan'ın yargı mensuplarına verdiği rüşvetin dekontları polisin elinde /17 Eylül 2023 11:46

Flaş iddia: Ayhan Bora Kaplan'ın yargı mensuplarına verdiği rüşvetin dekontları polisin elinde

İsmi eski Bakan Süleyman Soylu ve 15 Temmuz'la anılan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasının yankıları devam ediyor. Yargı ve siyaset dünyasının çok merak ettiği iddiaya göre; Kaplan'ın yargı mensuplarına verdiği rüşvetin dekontları polisin elinde.

SHABER3.COM

Geçen hafta içinde tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tarafından yargı mensuplarına verilmiş rüşvetin dekontlarının bulunduğu iddia edildi. Kaplan'ın Yüksel Kocaman'a lüks araç ve villa hediye ettiği basına yansımıştı.

Hukukçu Mehmet Saral, tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yargı mensuplarına verdiği rüşvetin dekontlarının olduğunu iddia etti.

Ankara’da ‘Kaplan grubu’ olarak bilinen ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’la ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Hukukçu Mehmet Saral Halk TV ekranlarında yayımlanan Nasıl Olacak? Programına konuk oldu. Saral, burada önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Saral’ın açıklaması şöyle: “Ayhan Bora Kaplan denilen kişinin yargı ayağı da var. Bu operasyonun devamında yargı ayağına da dokunurlarsa bu demektir ki; böyle bir ‘Temiz Eller’ hareketi görebiliriz. Şimdi şöyle bir bilgi geldi; polisin elinde yargı ayağına verdiği rüşvetlerle ilgili dekontlar varmış. Bu bir idda tam bilmiyoruz. Ama gelen bilgiye göre rüşvetleri de kendi hesabından göndermiş. Şimdi 800 metrekarelik villada oturan savcılar var. Yargıç etiği dediğimiz bir şey var bir yargıç ne kadar zengin olursa olsun helikopter kiralayıp günlüğü 10 bin lira olan otellere tatile gidemez. O nedenle biraz bekleyelim. Yargı ayağına da dokunurlarsa bence bu yaygınlaşacaktır ve malum mafyatik isimler de devreye girecektir. Hakikaten dekontlar varsa bu iş ciddileşecektir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Flaş iddia: Ayhan Bora Kaplan'ın yargı mensuplarına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:53:59