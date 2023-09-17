Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'de Play Off ve Play Out iddiası /17 Eylül 2023 11:56

Süper Lig'de Play Off ve Play Out iddiası

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, televizyon programında yaptığı açıklamada, Süper Lig'de play-off ve play-out sisteminin kullanılabileceğini ileri sürdü.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5 kanalında yayımlanan %100 Futbol programında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü.

PLAY-OFF İDDİASI
Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEME DOĞRU GİDİYOR"
Sözlerine devam eden Dilmen, "4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana" diye konuştu.
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