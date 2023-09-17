Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet öğrencilere acımadı: Aylık 5 bin 800 TL istiyor /17 Eylül 2023 12:12

Diyanet öğrencilere acımadı: Aylık 5 bin 800 TL istiyor

Geçtiğimiz hafta Cuma namazı için hazırladığı hutbede ev sahiplerine merhametli olmalarını isteyen Diyanet, kendi yurtlarında öğrencilerden aylık en az 5 bin 800 lira istiyor. Özel yurt ücretleri ise 3 bin liradan başlıyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, önceki gün camilerde okunan Cuma hutbesinde kiracı ve ev sahibi ilişkilerine yer vermiş; ev sahiplerine ‘merhametli’ olmalarını önermişti. Hutbede “Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz. Daha çok kazanma hırsıyla insan onuru çiğnenemez. İnsanların zor durumda olmaları istismar edilemez” denilmişti. 

BirGün’den Zeliha Aslan’ın haberine göre, ev sahiplerine bu öneri yapılırken Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülkenin birçok yerinde bulunan ve üniversite öğrencilerinin kalabildiği yurtlardaki fiyatlarda merhametin izine rastlanmadı. 

İstanbul Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu’nda 6 kişilik, ranza sistemli bir odanın 10 aylık ücretinin 58 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy’de ise 4 bin lira aylıkla özel bir öğrenci yurdu bulmak mümkün. Vakfın İstanbul Ümraniye’deki yurdunda 4 kişilik odanın yıllık ücreti ise 70 bin liraya çıkıyor. Ankara Altındağ’daki yurdunda 4 kişilik baza sistem odasına ise yine 58 bin lira talep ediliyor.



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