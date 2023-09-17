Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mezarda buluştu /17 Eylül 2023 12:20

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mezarda buluştu

Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes’in ölümünün 62’nci yılı nedeniyle Topkapı Anıt Mezar’da düzenlenen anma törenine katıldı. İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da eşlik ettiği anmada Kılıçdaroğlu, daha sonra 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarını ziyaret etti.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada yargılamaları sonunda idam cezasına çarptırılıp 17 Eylül 1961’de Bursa’nın İmralı adasında idam edilen eski Başbakan ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Adnan Menderes’in mezarını bu sabah ziyaret etti. İstanbul’da bulunan Topkapı Anıt Mezar’daki anmada, Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

KARANFİL BIRAKTI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre mezar başında dua okuyan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, çelenk ve karanfil bıraktıktan sonra 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da mezarını ziyaret etti. Burada da dua okunup karanfil bırakılmasının ardından Kılıçdaroğlu, anıtın yanı başında bulunan Turgut Özal Anı Mekanı’na da uğradı.

PROGRAMLARA ÇAĞRILMIYOR TARTIŞMASI
Yakın zamanda Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programlarına çağrılmadığı ileri sürülmüştü. İmamoğlu’na yakın isimler, programlara ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini, iki ismin konuşup sorunun çözümü yönünde özel kalem müdürlerinin devreye girmesi konusunda anlaştıkları belirtilmişti.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir süredir birlikte objektiflere yansımamıştı.
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