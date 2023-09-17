Samanyolu Haber /Gündem / Annesinin kucağındaki bebeği vurarak öldürdüler, 3 kişi de yaralı /17 Eylül 2023 13:44

Annesinin kucağındaki bebeği vurarak öldürdüler, 3 kişi de yaralı

Kilis'te düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden 7 aylık Bayram Mert Filik hayatını kaybetti, bebeğin annesi de dahil 3 kişi de yaralandı.

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Olay, dün öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik (31), yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz'a (5) isabet etti.

Halktv.com'da yer alan habere göre yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan minik Bayram, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Mert'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekiplerinin, tüfeği ateşlediğini belirleyerek gözaltına aldığı A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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