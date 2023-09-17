Samanyolu Haber /Gündem / YHT uçuşa geçti: Biletlere yüzde 55 zam /17 Eylül 2023 14:02

YHT uçuşa geçti: Biletlere yüzde 55 zam

Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 55 oranında zam yapıldı.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerine zam üstüne zam yapıyor. Şimdi de yüzde 55 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. TCDD Taşımacılık tarafından YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatları güncelledi.

Birgün'ün haberine göre Ankara- İstanbul hattı da zamlandı. Daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı.

Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı se 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattı için 130 TL'den 173 TL’ye yükseldi.

Fiyatlar şu şekilde:

- Sivas-Ankara YHT bileti: 475 TL

- Ankara-İstanbul YHT bileti: 430 TL

- Ankara-Eskişehir YHT bileti: 225 TL

- İstanbul-Karaman YHT bileti: 630 TL

- Ankara-Yozgat YHT bileti: 173 TL


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