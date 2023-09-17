Samanyolu Haber /Dünya / Güneş'ten dev bir parça koptu /17 Eylül 2023 14:21

Güneş'ten dev bir parça koptu

Güneş'in bir kısmının kırıldığı gözlemlendi. James Webb Uzay Teleskobu sayesinde gerçekleştirilen gözlem sonucunda Güneş'in kopan parçasının dönmeye başladığı keşfedildi.

SHABER3.COM

James Webb Uzay Teleskobu sayesinde gerçekleştirilen son gözlemler, Güneş'in yüzeyinden ayrılan bir bölümün, yıldızın tepesinde devasa bir kutup girdabı şeklinde dönmeye başladığını gösteriyor. Bu olayın neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bilim insanlarının büyük ilgisini çekiyor.

Uzay hava durumu fizikçisi Tamitha Skov, sosyal medyada düzenli olarak güncellemeler paylaşıyor. Skov, "Kutup Girdabı hakkında konuşun! Kuzeyde belirgin bir kaynak noktasından kopan materyal şu anda Güneş'in kuzey kutbu etrafında devasa bir kutup girdabı içinde dolaşıyor" şeklinde paylaşımda bulundu.

Bu olayın Güneş'in atmosferik dinamiklerini anlamak açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Skov, "Güneş prominensleri hidrojen ve helyumdan oluşur ve Güneş'in plazma salan yüzeyinden dışarı doğru çıkarlar" dedi.

11 YILDA BİR TEKRARLANIYOR!
Bilim insanları, bu gizemli olayın nedenini kesin olarak açıklayamasa da, güneşin manyetik alanının tersine dönmesiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Her 11 yıllık güneş döngüsünde Güneş'in 55 derece enleme ulaştığında benzer olayların meydana geldiği bilinmektedir.

Güneş fizikçisi Scott McIntosh, "Her güneş döngüsünde bir kez 55 derece enleminde oluşuyor ve güneş kutuplarına doğru ilerlemeye başlıyor. Bu çok ilginç. Etrafında büyük bir 'neden' sorusu var. Neden sadece bir kez kutba doğru hareket ediyor ve sonra kayboluyor ve üç ya da dört yıl sonra sihirli bir şekilde tam olarak aynı bölgede geri geliyor?" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu gelişmeler, Güneş'in gizemli doğasının daha iyi anlaşılması için heyecan verici bir adım olabilir ve uzay gözlemleri, bu büyüleyici olayların sırlarını aydınlatmada önemli bir rol oynayabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Güneş'ten dev bir parça koptu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:10