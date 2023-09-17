Güneş'ten dev bir parça koptu

James Webb Uzay Teleskobu sayesinde gerçekleştirilen son gözlemler, Güneş'in yüzeyinden ayrılan bir bölümün, yıldızın tepesinde devasa bir kutup girdabı şeklinde dönmeye başladığını gösteriyor. Bu olayın neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bilim insanlarının büyük ilgisini çekiyor.







Uzay hava durumu fizikçisi Tamitha Skov, sosyal medyada düzenli olarak güncellemeler paylaşıyor. Skov, "Kutup Girdabı hakkında konuşun! Kuzeyde belirgin bir kaynak noktasından kopan materyal şu anda Güneş'in kuzey kutbu etrafında devasa bir kutup girdabı içinde dolaşıyor" şeklinde paylaşımda bulundu.





Bu olayın Güneş'in atmosferik dinamiklerini anlamak açısından büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Skov, "Güneş prominensleri hidrojen ve helyumdan oluşur ve Güneş'in plazma salan yüzeyinden dışarı doğru çıkarlar" dedi.





11 YILDA BİR TEKRARLANIYOR!

Bilim insanları, bu gizemli olayın nedenini kesin olarak açıklayamasa da, güneşin manyetik alanının tersine dönmesiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Her 11 yıllık güneş döngüsünde Güneş'in 55 derece enleme ulaştığında benzer olayların meydana geldiği bilinmektedir.





Güneş fizikçisi Scott McIntosh, "Her güneş döngüsünde bir kez 55 derece enleminde oluşuyor ve güneş kutuplarına doğru ilerlemeye başlıyor. Bu çok ilginç. Etrafında büyük bir 'neden' sorusu var. Neden sadece bir kez kutba doğru hareket ediyor ve sonra kayboluyor ve üç ya da dört yıl sonra sihirli bir şekilde tam olarak aynı bölgede geri geliyor?" şeklinde açıklamalarda bulundu.





Bu gelişmeler, Güneş'in gizemli doğasının daha iyi anlaşılması için heyecan verici bir adım olabilir ve uzay gözlemleri, bu büyüleyici olayların sırlarını aydınlatmada önemli bir rol oynayabilir.