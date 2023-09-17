Vatandaşa zorunlu tasarruf, AKP'ye itibar: Harcanan para dudak uçuklattı

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra AKP hükümeti ekonomi yönetimini değiştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde rasyonel politikalara dönüleceğini söyledi.







Şimşek ve ekibinin ilk hamlelerinden biri, vergileri artırıp yükü zaten geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın omuzlarına yüklemeyi tercih etti. “Devletin de tasarruf yapması gerek” eleştirilerinin ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiği” belirterek 17 Temmuz’da tasarruf genelgesi çıkarıldı.





GENELGE İŞE YARAMADI: TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİN 6 KAT ARTIŞ



BirGün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, tasarruf genelgesine rağmen temsil ve tanıtma giderlerinde bir ayda 6 kat artış yaşandı. Temmuzda 43,6 milyon liralık harcama yapılan bu kalemde Ağustos ayında 282,5 milyon liralık rekor gider yazıldı. Bu harcamanın 178,1 milyon lirası toplantı ve organizasyon gideri, 104,4 milyon lirası da temsil, tanıtma ve ağırlama gideri olarak kaydedildi. Temsil ve tanıtma giderleri adı altında Ocak-Ağustos arasından Hazine’nin kasasından toplamda 847,4 milyon lira çıktı.





KİRA HARCAMASININ YÜZDE 48'İ UÇAK İÇİN



Hazine Bakanlığının verileri israf harcamaları arasında gösterilen kiralama işlemlerinin de ara vermeden sürdüğünü ortaya koydu. Hazine’nin Ağustos ayındaki kira giderleri 1,8 milyar lira oldu. Bu giderin yüzde 15’ini araç kiraları oluştururken yüzde 48’ini uçak kiralama masrafları oluşturdu.





Ağustosta 265,3 milyon lira araç kiralama giderlerine, 845,6 milyon lira da uçak kiralama harcamalarına gitti. Yılın ilk 8 ayında araç kiralama bedeli olarak 1,7 milyar lira, uçak kiralaması için de 2,5 milyar lira Hazine’nin kasasından çıktı.



