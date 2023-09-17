Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşa zorunlu tasarruf, AKP'ye itibar: Harcanan para dudak uçuklattı /17 Eylül 2023 14:38

Vatandaşa zorunlu tasarruf, AKP'ye itibar: Harcanan para dudak uçuklattı

Şimşek'in tasarruf genelgesi havada kaldı. Bütçe ağustosta vergi artışlarıyla fazla verirken, kamu kaynakları israf edilmeye devam edildi. Tasarruf genelgesine rağmen temsil ve tanıtım giderleri bir ayda 6 kat arttı. Kira giderlerine ise 1,8 milyar TL ödendi. Kiralamanın yarısı uçaklar için yapıldı.

SHABER3.COM

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra AKP hükümeti ekonomi yönetimini değiştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde rasyonel politikalara dönüleceğini söyledi.

Şimşek ve ekibinin ilk hamlelerinden biri, vergileri artırıp yükü zaten geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın omuzlarına yüklemeyi tercih etti. “Devletin de tasarruf yapması gerek” eleştirilerinin ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiği” belirterek 17 Temmuz’da tasarruf genelgesi çıkarıldı.

GENELGE İŞE YARAMADI: TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİN 6 KAT ARTIŞ
BirGün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, tasarruf genelgesine rağmen temsil ve tanıtma giderlerinde bir ayda 6 kat artış yaşandı. Temmuzda 43,6 milyon liralık harcama yapılan bu kalemde Ağustos ayında 282,5 milyon liralık rekor gider yazıldı. Bu harcamanın 178,1 milyon lirası toplantı ve organizasyon gideri, 104,4 milyon lirası da temsil, tanıtma ve ağırlama gideri olarak kaydedildi. Temsil ve tanıtma giderleri adı altında Ocak-Ağustos arasından Hazine’nin kasasından toplamda 847,4 milyon lira çıktı.

KİRA HARCAMASININ YÜZDE 48'İ UÇAK İÇİN
Hazine Bakanlığının verileri israf harcamaları arasında gösterilen kiralama işlemlerinin de ara vermeden sürdüğünü ortaya koydu. Hazine’nin Ağustos ayındaki kira giderleri 1,8 milyar lira oldu. Bu giderin yüzde 15’ini araç kiraları oluştururken yüzde 48’ini uçak kiralama masrafları oluşturdu.

Ağustosta 265,3 milyon lira araç kiralama giderlerine, 845,6 milyon lira da uçak kiralama harcamalarına gitti. Yılın ilk 8 ayında araç kiralama bedeli olarak 1,7 milyar lira, uçak kiralaması için de 2,5 milyar lira Hazine’nin kasasından çıktı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatandaşa zorunlu tasarruf, AKP'ye itibar: Harcanan para... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:23