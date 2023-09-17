Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili dava açıldı /17 Eylül 2023 14:51

İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili dava açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 7 Mayıs Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırıyla ilgili olarak sanıklar "silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından yargılanacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde 7 Mayıs'ta Erzurum mitinginde gerçekleşen taşlı saldırıyla ilgili dava açıldı. Hazırlanan iddianamede 15 mağdur, 20 müşteki ve 28 şüpheli bulunuyor.

Oda TV'den Zeynep Çakır'ın haberine göre, İddianamede saldırının örgütlü gerçekleşmediği görüşüne yer verildi. Davanın tarihi ise henüz belli değil. Sanıklar "silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından yargılanacak. Şüpheli sanıklar 2 yıl ila 9 yıl arasında ceza alabilir.

İddianamenin hukuki değerlendirme kısmında, “Faillerin amaçsal bir birliktelik içerisinde hareket ettikleri halde neticeyi gerçekleştirmeye elverişli hareketleri yapan faillerin hangisinin neticeyi gerçekleştirdiğine bakılmaksızın netice gerçekleştirilmiş gibi tüm faillerin sonuç suçtan sorumlu tutulması yoluna gidilecektir” ifadelerine yer verildi.
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