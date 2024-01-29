Samanyolu Haber /Gündem / İş insanı "Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürttürecek" diyerek yardım istedi /29 Ocak 2024 18:12

İş insanı "Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürttürecek" diyerek yardım istedi

İş insanı Fehmi Öztürk, "Can güvenliğim tehlikede! Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürttürecek, Adalet Bakanı’na ve İçişleri Bakanı’na çağrıda bulunuyorum, vakit geç olmadan önlem alın lütfen" açıklaması yaptı.

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Bir süre önce 50 milyon dolarlık mal varlığı ile 360 milyon dolar değerindeki kentsel dönüşüm ve AVM projesine 'çöküldüğünü' ifade eden iş insanı Fehmi Öztürk, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BENİ ÖLDÜRTTÜRECEKLER, VAKİT GEÇ OLMADAN..."
Öztürk, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski AKP Milletvekili Cuma İçten’in kendisini öldürteceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kamu düzeni için her kesim medyaya çağrı yapıyorum, sorumlu gazetecileri göreve davet ediyorum. Can güvenliğim tehlikede! Süleyman Soylu ve Cuma İçten beni öldürttürecek, adalet Bakanı’na ve İçişleri Bakanı’na çağrıda bulunuyorum, vakit geç olmadan önlem alın lütfen…

Ben yıllardır gerekli resmi müracaatlarımı yaptım. Dosyalar kapattırıldı, açık olanlar da engelleniyor! Bu ülke demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Sadece vatandaşlık görevini yerine getirmiş, ülkesine istihdam sağlamak, katma değer oluşturmak için, gecesini gündüzüne katan bir iş insanına, can güvenliği endişesi yaşatmaya, kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum…”


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