İş insanını kaçırıp dehşeti yaşattılar

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre sosyal medyada üzerinden G.A. ve A.U. ile tanışan iş insanı Ö.D, hayatının şokunu yaşadı.Tanıştığı iki kişi tarafından 1 kilogram ziynet eşyası ile 30.000 TL parası alınan iş insanı, elleri ve ayakları bağlanarak İstanbul’a kaçırılmak istendi.Jandarmayı arayan iş insanı Ö.D, kaçırıldığını ve zorla ziynet eşyalarının gasp edildiğini bildirdi.İhbarın ardından ekipler harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.Zanlıları takip eden ekipler, mağdur Ö.D. isimli şahsa ait araç ile şüpheliler G.A. ve A.U. yapılan operasyon ile yakalandı.Şüphelilerin kullandığı ve mağdura ait olan araçta yapılan aramada, olayda kullandıkları tabanca ile gasp ettikleri yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki 12 parça el yapımı ziynet eşyaları (altın sırmalı kolye, altın broş, inci kolyeler, özel tasarım yüzük ve kolyeler) ile 30.000 TL para ve elektronik eşya ele geçirildi.G.A. ve A.U. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.