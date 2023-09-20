Samanyolu Haber /Gündem / İş insanını kaçırıp dehşeti yaşattılar /20 Eylül 2023 20:43

İş insanını kaçırıp dehşeti yaşattılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı Ö.D, sosyal medya üzerinden tanıştığı iki kişi tarafından hayatının şokuna uğratıldı.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre sosyal medyada üzerinden G.A. ve A.U. ile tanışan iş insanı Ö.D, hayatının şokunu yaşadı.

Tanıştığı iki kişi tarafından 1 kilogram ziynet eşyası ile 30.000 TL parası alınan iş insanı, elleri ve ayakları bağlanarak İstanbul’a kaçırılmak istendi.

Jandarmayı arayan iş insanı Ö.D, kaçırıldığını ve zorla ziynet eşyalarının gasp edildiğini bildirdi.


ÖZEL EKİP OPERASYON YAPTI

İhbarın ardından ekipler harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

GASP EDİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Zanlıları takip eden ekipler, mağdur Ö.D. isimli şahsa ait araç ile şüpheliler G.A. ve A.U. yapılan operasyon ile yakalandı.


GASP EDİLENLER İADE EDİLDİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin kullandığı ve mağdura ait olan araçta yapılan aramada, olayda kullandıkları tabanca ile gasp ettikleri yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki 12 parça el yapımı ziynet eşyaları (altın sırmalı kolye, altın broş, inci kolyeler, özel tasarım yüzük ve kolyeler) ile 30.000 TL para ve elektronik eşya ele geçirildi.

G.A. ve A.U. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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