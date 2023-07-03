Samanyolu Haber /Gündem / İşçi servisi ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var /03 Temmuz 2023 22:19

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Sincan ilçesinde kamyonla çarpışan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Sincan-Temelli karayolunun Sincan istikametinde seyir halinde olan Metin Yücel (22) yönetimindeki 06 NR 137 plakalı işçi servisi minibüsü, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden karayoluna çıkan Agah Öz’ün (59) kullandığı kamyon ile kavşakta çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, servis minibüsünün sürücüsü ile araçtaki 9 işçi yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadı.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, tedaviye alınan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sincan- Temelli karayolunun Sincan istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürdürülüyor.
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