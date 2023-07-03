Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy'den Kırım çıkışı: Rusya'ya gözdağı verdi /03 Temmuz 2023 22:27

Zelenskiy'den Kırım çıkışı: Rusya'ya gözdağı verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, nihai hedefinin, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı kurtarmak olduğunu belirterek, "Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz."??????? dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, CNN’e verdiği röportajda, Ukrayna’nın güney ve doğusundaki topraklarını yeniden ele geçirmeye çalıştıklarını ve en son hedeflerinin de 2014’te Rusya tarafından ilhak edilen “Kırım’ı kurtarmak” olduğunu belirtti.

Kiev’in çabalarının, Ukrayna’nın güney ve doğusundaki toprakları yeniden ele geçirmeye odaklandığını vurgulayan Zelenskiy, “Ukrayna’yı Kırım olmadan düşünemiyoruz. Kırım, Rus işgali altındayken bunun tek bir anlamı var; savaş henüz bitmedi.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Kırım olmadan barışın sağlanabileceği herhangi bir senaryonun mümkün olup olmadığına ilişkin soruya, “O zaman zafer olmayacak.” yanıtını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in silahlı Wagner isyanına tepkisinin “zayıf” olduğunu ve kendi halkının kontrolünü kaybetmekte olduğunu iddia etti.

Rusya, Ukrayna ile üzerinde anlaşmazlığa düştüğü Kırım’ı 2014’te ilhak etmiş, Kırım’ın Rus topraklarına dahil edilmesinde görevlendirilen Wagner, dünya çapında adını bu adımıyla duyurmuştu.

ZELENSKİY’DEN “AMERİKA” YAZISI

Zelenskiy, ABD’nin “4 Temmuz Bağımsızlık Günü” dolayısıyla Wall Street Journal gazetesinde, “İyi ki doğdun Amerika” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

ABD’nin kurucularının, “özgürlük ve bağımsızlık” adına verdikleri mücadeleye değinen Zelenskiy, bu kapsamda ABD’nin 4 Temmuz 1776’daki Bağımsızlık Günü ile Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı 24 Şubat 2022 tarihi arasında bağ kurdu.

Zelenskiy, “Amerikalılar, bugün özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını kutlarken, bizler de sizlerle birlikte bu kutlamaya katılıyor ve Ukrayna’nın her bir karışının, bizi yok etmeye çalışan zalim tiranlıktan kurtulduğu günü tasavvur ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın özgür ve “Amerikan Devrimi sırasında şekillenen idealler tarafından yönetilen Batı’nın bir parçası olmak” istediğini vurgulayan Zelenskiy, bağımsızlığını kazandığından beri ülkesinin her zaman demokrasiyi savunduğunu ve “diğer Avrupa ülkeleriyle özgür bir dünyada” yaşama çabası içinde olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, “NATO ve Batı ile entegre edilmiş Ukrayna, özgürlüğün kazanmaya devam edeceğinin ve barışın galip geleceğinin garantisidir.” mesajını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin, özgürlüğe verdiği destek ve bu konuda örnek teşkil ettiği için ABD’ye minnettar olduğunu belirtti.
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