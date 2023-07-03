Samanyolu Haber /Ekonomi / Yılmaz ve Şimşek gitmişti: Erdoğan da BAE’ye gidecek /03 Temmuz 2023 22:37

Yılmaz ve Şimşek gitmişti: Erdoğan da BAE’ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bakan Şimşek, 22 haziranda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti.

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Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN BAE’YE GİDECEK

Şimşek, Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptıkları BAE ziyaretinin verimli geçtiğini söyledi.

Şimşek, “Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Bayram boyunca iki ülke heyetleri konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdü. Gelecek hafta BAE’den Türkiye’ye bir heyet gelecek. 2 ülke heyetleri arasındaki çalışmalar somutlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’yi ziyaret edecek” dedi.

NATO ZİRVESİ’NİN ARDINDAN

Şimşek ayrıca, söz konusu ziyaretin ise 11-12 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi’nin ardından yapılmasının planlandığını ifade etti.

ENERJİ VE SAVUNMA SEKTÖRLERİNE YATIRIM

Reuters'ın konuya yakın iki kaynaktan aktardığı habere göre, BAE ve Suudi Arabistan'ın enerji ve savunma sektörlerine yatırım yapması bekleniyor.

Seçimlerin ardından BAE ve Suudi Arabistanlı yetkililer Türkiye'de enerji ve savunma sektörlerine doğrudan yatırım için temaslar kurmaya başladı.

Kaynaklardan biri, “Daha önce de gündeme geldiği gibi özellikle BAE ve Suudi Arabistan'dan bazı doğrudan yatırımlar olacak. Enerji başta olmak üzere bazı alanlarda ilgileri vardı, seçim sonuçlarını bekliyorlardı. Şimdi bunların realize edilmesi için temaslar başladı” dedi.

Kaynaklar, anlaşmaların ne zaman imzalanabileceği, muhtemel yatırımların nasıl bir takvimde hayata geçirilebileceği ve ne büyüklükte olacağının netleşmediğini ifade ettiler.

Diğer kaynak, “Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere para girişi bekleniyor. Bu yönde çeşitli temaslar var. Uluslararası yatırımcıların ilgisi arttı. Türkiye'de bazı üst düzey temasları da oldu. Bu yatırımcılardan da bazı kaynak girişleri önümüzdeki dönemde olacak” dedi.

PARA ARANIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrasında ekonomi yönetimini değiştirmiş ve faiz politikasında da U dönüşünü kabul ettiğini ilan etmişti.

Seçim sonrasında ekonomi yönetimine atanan Yılmaz ve Şimşek'in önceliğinin, yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zor günler yaşayan Türkiye ekonomisine yabancı sıcak para girişi sağlamak olduğu biliniyor.

BAE ziyaretinin, Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı kritik faiz kararıyla aynı gün yapılması da dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turunun hemen öncesinde 25 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programda yaptığı açıklamada, Körfez'den gelen paraya işaret ederek “Körfezden bizim sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” demişti.
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