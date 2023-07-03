Samanyolu Haber /Dünya / BioNTech davasında kritik gün: İlk kez hakim karşısına çıktı /03 Temmuz 2023 22:57

BioNTech davasında kritik gün: İlk kez hakim karşısına çıktı

Corona virüsü salgını sırasında geliştirilen BioNTech'in Comirnaty isimli aşısının yan etkilerine yönelik tazminat davasının ilk duruşması bugün...

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Sözcü'de yer alan habere göre dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı Almanya merkezli BioNTech ile ABD’li şirket Pfizer’ın geliştirdiği Comirnaty isimli aşının yan etkileri sebebiyle açılan dava bugün Almanya’da resmen başladı…

150 BİN EURO İSTİYORLAR

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech’in geliştirdiği aşının yan etkileri olduğunu söyleyen bir kadın, “daha önce açıklanmamış yan etkiler” sebebiyle en az 150 bin euro tazminat talebiyle Hamburg’da dava sürecini başlatmıştı.

İsmi açıklanmayan kadın Rogert & Ulbrich isimli hukuk şirketiyle çalıştığını duyurmuştu.

Alman yasalarına göre ismini açıklamayan kadın halsizlik, uykusuzluk, göğüs ağrısı gibi yan etkilere maruz kaldığını dile getirmişti.

BioNTech ise ilaç ve aşılarının yan etkisi olduğunu ve bunların daha önce bilimsel olarak duyurulduğunu belirtirken, bu yan etkilerin prospektüslerde olduğunun da altını çizdi.

Dünya çapında yaklaşık 1.5 milyar insanın Comirnaty aşısını olduğu tahmin edilirken bu sayının Almanya’da 64 milyon olduğu belirtildi.

TAZMİNATI KİM ÖDEYECEK?

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech’in geliştirdiği Comirnaty’nin güvenli olduğunu duyurmuştu. BioNTech’in suçlu bulunması durumunda tazminat hangi tarafın ödeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Avrupa Birliği, BioNTech/Pfizer’dan toplu aşı alımı yaptığı için Avrupa Birliği üyesi ülke hükümetlerinin tazminat ödemesinin olası seçenekler arasında olduğu öne sürüldü. Fakat bu konuda net bir durum henüz belli değil.

Alman hukuk bürosu Rogert & Ulbrich Covid-19 aşısının yan etkileri sebebiyle tazminat davası açan 250 müvekkili olduğunu duyururken, bir diğer Alman şirket Caesar-Preller de 100 müvekkilin hakkını savunacağını açıkladı.
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