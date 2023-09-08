Samanyolu Haber /Gündem / İşçilere polis müdahalesi: 20’den fazla kişi gözaltında /08 Eylül 2023 21:37

İşçilere polis müdahalesi: 20’den fazla kişi gözaltında

İzmir’in Dikili ve Bergama İlçeleri sınırında Bayburt Grup bünyesinde faaliyet gösteren Agrobay Seracılık’ta çalışırken, sendikalaştıkları gerekçesiyle işten atılan ve demokratik direniş eylemi başlatan işçi kadınlara polis müdahale etti. 20’den fazla işçi gözaltına alındı. İşçilere destek vermek için alana giden sendika genel başkanları da gözaltına alındı.

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Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre İzmir'in Dikili ve Bergama İlçeleri sınırında Bayburt Grup bünyesinde faaliyet gösteren Agrobay Seracılık'ta çalışırken, sendikalaştıkları için işten atıldıklarını belirten işçiler, iş yeri önünde bir haftadır protesto eylemi yapıyor.

İşçiler artan iş yüklerine, maaşların geç yatırılmasına, banka promosyonlarının verilmemesine, ücretsiz izin dayatmasına, yoğun baskı, mobbing, kötü muamele uygulamalarına, keyfi yer değiştirmelere, can güvenliklerini de tehlikeye atacak kalitesiz kıyafet, ekipman ve servis aracı kullanılmasına dair iddialarını dile getirerek, hak arayışı için Tarım-Sen’de örgütlenmişti. İşçilerin sendikaya üye olmalarının ardından firma yönetimi 2'si mühendis 39 çalışanı performans düşüklüğü, küçülme gibi gerekçeleri öne sürerek işten çıkarmıştı.



İŞÇİLER VE SENDİKACILAR GÖZALTINDA

Seranın giriş kapısı önünde zaman zaman sloganlar atılarak sürdürülen oturma eylemi jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında devam ederken bugün işçilerin olduğu alana polis ekipleri gönderildi. Polis işçilere müdahale etti. Bazı işçi kadınlar fenalaştı. İşçilerin çocukları gözyaşlarına boğuldu.

20'den fazla işçi gözaltına alındı. İşçilerle dayanışmak için alana giden Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da gözaltına alındı. Polisin gözaltı aracında bir de çocuk olduğu bildirildi.





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