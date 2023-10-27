İŞİD'li 'aile' skandalı'nda yeni gelişme: Valilik tepkiler üzerine açıklama yaptı

Ankara’da koruma altındaki Ezidi bir çocuğun IŞİD’li "aile"ye geri verildiği öğrenilmiş, skandal olay ailenin “uluslararası insan ticareti” suçundan yargılandığı davada ortaya çıkmıştı.





Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geri adım geldi.





Ankara Valiliği, kız çocuğunu satmaya çalışan Sabah Ali Oruç’un tutuklandığını, aileye teslim edilen kız çocuğunun ise yeniden koruma altına alındığını duyurdu.









Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:





"Ezidi bir kız çocuğun satılığa çıkarıldığına dair sosyal medyada yer alan bilgiler üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışma sonucunda, Irak uyruklu S. O., beraberindeki Ezidi çocuk A. S. O. ile birlikte ele geçirilmiş olup; S. O. adli mercilerce tutuklanmış ve Ezidi çocuk A. S. O, Valiliğimizce devlet koruması altına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."