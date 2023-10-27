Gerilim arttı: ABD İran tesislerini vurdu

ABD ordusu Suriye'nin doğusunda, İran Devrim Muhafızları ve İran destekli gruplar tarafından kullanılan tesisleri vurdu.





ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıların Irak ve Suriye'deki ABD personeline karşı devam eden ve çoğunlukla başarısız olan saldırılarına yanıt olduğunu açıkladı.Pentagon ise saldırıların devam etmesi halinde ek önlemler alacağını duyurdu.





AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir askeri yetkili hassas saldırıların Boukamal yakınlarında iki F-16 savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiğini, vurulan tesislerin silah ve mühimmat depoları olduğunu söyledi.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Joe Biden’ın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i Ortadoğu’da bulunan ABD kuvvetlerinin hedef alınmaması konusunda uyardığı kaydedildi. ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby konuyla ilgili olarak, “Mesaj direkt olarak iletildi” dedi.