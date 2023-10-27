Kılıçdaroğlu Gelecek Partili ve AKP'li isimlerle de gizlice görüşmüş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü ortaya çıkmış ve bu isimlere CHP'de kadro teklif edildiği ileri sürülmüştü. Bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği iddia edilmişti.







Görüşmelerin ardından DEVA Partisi'nin Esenyurt, Zeytinburnu, Sancaktepe, Bahçelievler, Esenler, Sultanbeyli, Fatih, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Silivri ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.





Gelecek Partili ve AKP'li isimlerle de görüştü

Edinilen bilgiye göre aynı gün başka toplantılar yapan Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi ve AKP’liler ile de görüştü. Toplantı taleplerinin, Kılıçdaroğlu'na diğer siyasi partilerden geldiği belirtildi. Görüşmelerde yerel seçim sürecinin konuşulduğu öğrenildi.





Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre; görüşmelere katılan eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “CHP önemli bir parti olduğu için DEVA Partili, Gelecek Partili, İyi Partili ve AKP’li birçok isim bu markanın çevresinde saf almak istiyor” bilgisini verdi.





'Partilerinden kopuşu uzun süre önce olmuş'

Gizli görüşme ve belediye başkanlığı verilecek iddialarına yanıt veren Tekin, “Bunlar çok çirkin, haysiyetsiz iftiralar. O kadar kişinin katıldığı bir görüşme gizli olmaz. Arkadaşlarımızın duygusal olarak partilerinden kopuşu uzun süre önce olmuş" dedi.





'Kimsenin kimseye bir tuzak kurduğu yok'

Cumhuriyetin 100’üncü yılında kurultayın ardından "farklı partilerden CHP’ye yüzbinin üzerinde kişinin akın edeceğini" iddia eden Tekin şunları söyledi:





“Bütün tartışmalara rağmen Kılıçdaroğlu 6’lı masanın devam etmesi konusunda açık tavır koydu. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da çeşitli partilere mensup 100 bin kişi partimize katılacak. En çok da AKP’liler katılacak. CHP’nin kurumsal kimliğine talep var. AKP’liler de bu kimliğe geçmek istediklerini kendileri beyan etti. Türkiye’nin en güvenli limanı CHP’dir. Siyasi beklentisi olan baba ocağına gelecek. Herkesi baba ocağına davet ediyorum.”





İttifakın devam etmesi konusunda talepleri olduğunu aktaran Tekin, “Görüşmeler devam edecek. Partinize, gelmek isteyenlere evinizi mi kapatacaksınız? Kimsenin kimseye bir tuzak kurduğu yok” ifadelerini kullandı.