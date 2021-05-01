Samanyolu Haber /Gündem / İşkencedere’de taş ocağı istemeyen bölge sakinlerine gözaltı /01 Mayıs 2021 11:49

İşkencedere’de taş ocağı istemeyen bölge sakinlerine gözaltı

Rize İkizdere’de İşkencedere Vadisi’ni doğa talanından korumak için kendilerini ağaçlara zincirleyen direnişçi kadınlar ağaçlardan zorla indirilmeye çalışıldı. Köylüler zorla alandan çıkarıldı. Çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

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Rize İkizdere’de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağına karşı direnen köylüler jandarma müdahalesi ile karşılaştı. Sabah jandarmadan önce erken saatlerde vadide iş makinelerinin önünde bir araya gelen köylüler, iş makinesinin çalışma yapacağı yönde bulunan ağaçlara çıkarak kendilerini zincirledi. Ağaçlara kendini zincirleyenlerin çoğu kadın direnişçilerden olurken çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

Sabahın erken saatlerinde yaşam alanlarını korumak için bölgeye gitmek isteyen köylülerin önüne çok sayıda jandarma eşliğinde barikat çekildi.

Köylülerin aktardığına göre, Jandarma hiçbir uyarı yapmadan müdahale etti. Bu sırada Kemal Baş adlı yurttaş gözaltına alındı. Jandarmanın herkesi çıkarmaya çalışmasına tepki gösteren köylüler ağaçlara çıkarak direnmeye devam etmek isteyince, zorla ağaçlardan indirildi. Bu sırada jandarmanın saldırısından kurtulan iki kadın dışında vadide kimsenin olmadığı öğrenildi.

İş makinelerinin çalışması için jandarma alandaki direnişçileri zorla vadiden çıkardı. İDEF İkizdere Dernekler Federasyonu gözaltı sayısının 5'ten fazla olduğunu duyurdu.

HERKES SESİMİZİ DUYSUN

Ağaçtaki köylülerden Funda Baş, “Ağaca kendimizi zincirledik. Aşağıda olanları gözaltına almaya başladılar. İş makineleri çalışmaya başladı ama biz onların önünde duruyoruz. O yüzden bizi buradan indirmeden ilerleyemeyecek. Lütfen herkes sesimizi duysun bize destek olsun” diyerek çağrıda bulundu.

KENDİ TOPRAĞIMIZDA DAYAK YİYORUZ

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, taş ocağına karşı direnen köylüleri ikna etmek için bölgeyi ziyaret etti. Köylülere, “Proje ile ilgili bilgi eksiğiniz varsa tekrar size brifing verilsin” diyen Yazıcıya, köylüler “Biliyoruz biz biliyoruz. Projeyi de biliyoruz. Burada yaşayan hayvan türlerini de biliyoruz” diye karşılık verdi. Ormanını korumak isteyen bir köylü kadın, “İstemem ben, parasını da istemem. Çalışayım kendi kendimi koruyayım. Kimseye zararım yok. Kimsenin de zararını istemiyorum” diyerek dert yandı.

Kolluk kuvvetlerinin direnen köylülere orantısız güç kullandığını aktaran köylüler, iki eski AKP'li bakana şunları söyledi:

“Güvenlik güçleri burada aşırı, orantısız güç kullanıyor. Kadınlarımızı yerlerde sürüklediler. 30 santimden, 40 santimden biber gazı sıktılar. Kendi toprağımızda dayak yiyoruz.”
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