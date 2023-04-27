Samanyolu Haber /Gündem / İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı /27 Nisan 2023 14:43

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, 15 Temmuz'un hemen ardından gözaltına alınan ve gördüğü ağır işkenceler neticesinde hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu öğretmenin acı hikayesini, bu sefer Halk TV ekranlarında anlattı.

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Yüzbinlerce insanın ve ailesinin üzerine bir karabasan gibi çöken 15 Temmuz, masum hayatları kararttı. Sürecin sembol isimlerinden biri olan Gökhan Açıkkollu öğretmenin dramı ise bu sefer Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında anlatıldı. 

Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, 15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuzlukları programda "Pek çok masum insanın hayatına çöküldü" ifadesi ile özetledi. Avukat Çalıkuşu "İçimde çok büyük bir sızıdır" diyerek, 13 günlük gözaltı sonrasında gördüğü ağır işkenceler sebebiyle hayatını kaybeden Gökhan öğretmenin acı hikayesini şu sözlerle anlattı.   

"İçimde çok büyük bir sızıdır. Bir saniyede onu söyleyeceğim. Bir Gökhan öğretmen vardı, hatırlarsınız. 13 gün kaldı içeride. Şeker hastasıydı. İlaçları verilmedi. İşkence gördü. Bu da yarın öbür gün bu dönem değiştiğinde açılacaktır. Orada kalp kriziyle öldü. Diyanet cenazesinin kaldırılmasına izin vermedi. Kimsesizler mezarlığına gömüldü. Ama o pamuklara sarılan OHAL kararı sonrasında görevine iade edildi. Öldükten sonra suçsuz olduğu anlaşıldı. Bu konu derin bir sızıdır." 

Avukat Çalıkuşu ismini vermediği bir profesörün hayatının 'kanaatle' nasıl karartıldığını da anlattı. İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan raporu ekranlarda gösteren Çalıkuşu'nun verdiği bilgiye göre hayatı karartılan profesörü hakkında suç delili olarak ileri sürülen Bylock, Bank Asya hesabı, Hizmet Hareketi kurumlarında sigorta, sendika veya dernek üyeliği gibi herhangi bir delil bulunmuyor. Buna karşın ismi verilmeyen profesör 'kuvvetli kanaat' ve 'iltisak' gerekçeleri ile nefret operasyonuna maruz kalıyor. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk... Sonraki Haber >>

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:34