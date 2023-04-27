İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Yüzbinlerce insanın ve ailesinin üzerine bir karabasan gibi çöken 15 Temmuz, masum hayatları kararttı. Sürecin sembol isimlerinden biri olan Gökhan Açıkkollu öğretmenin dramı ise bu sefer Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında anlatıldı.





Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, 15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuzlukları programda "Pek çok masum insanın hayatına çöküldü" ifadesi ile özetledi. Avukat Çalıkuşu "İçimde çok büyük bir sızıdır" diyerek, 13 günlük gözaltı sonrasında gördüğü ağır işkenceler sebebiyle hayatını kaybeden Gökhan öğretmenin acı hikayesini şu sözlerle anlattı.





"İçimde çok büyük bir sızıdır. Bir saniyede onu söyleyeceğim. Bir Gökhan öğretmen vardı, hatırlarsınız. 13 gün kaldı içeride. Şeker hastasıydı. İlaçları verilmedi. İşkence gördü. Bu da yarın öbür gün bu dönem değiştiğinde açılacaktır. Orada kalp kriziyle öldü. Diyanet cenazesinin kaldırılmasına izin vermedi. Kimsesizler mezarlığına gömüldü. Ama o pamuklara sarılan OHAL kararı sonrasında görevine iade edildi. Öldükten sonra suçsuz olduğu anlaşıldı. Bu konu derin bir sızıdır."







Avukat Çalıkuşu ismini vermediği bir profesörün hayatının 'kanaatle' nasıl karartıldığını da anlattı. İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan raporu ekranlarda gösteren Çalıkuşu'nun verdiği bilgiye göre hayatı karartılan profesörü hakkında suç delili olarak ileri sürülen Bylock, Bank Asya hesabı, Hizmet Hareketi kurumlarında sigorta, sendika veya dernek üyeliği gibi herhangi bir delil bulunmuyor. Buna karşın ismi verilmeyen profesör 'kuvvetli kanaat' ve 'iltisak' gerekçeleri ile nefret operasyonuna maruz kalıyor.







