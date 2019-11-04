İŞKUR: KHK ile çıkartılanlara kurs vermiyoruz

KHK’yla ihraç edilen bir kişinin, İŞKUR kursuna yaptığı başvuru reddedildi. Skandal yazı, Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü’nde gümrük memuru olarak çalışan KHK’lının başvuru üzerine verildi. İŞKUR Trabzon İl Müdürlüğüne dilekçe veren KHK’lı memur, TC vatandaşı olduğunu, ihraç edildikten sonra özel sektörde hiçbir şekilde iş bulamadığını, İŞKUR’da kaydının olduğunu belirtti.











KHK’lı dilekçesinde, şunları kaydetti: “Bazı özel sektör şirketlerinin katıldığım işçi alımı görüşmelerinde işbaşı eğitim programı vasıtası ile işçi alımı yapıldığını, KHK’lı vatandaşların işbaşı eğitim programından İŞKUR tarafından yararlandırılmadığı için şahsımı işe alamayacaklarını sözlü olarak bildirmişlerdir. Konu ile alakalı olarak KHK’lı vatandaşların işbaşı eğitim programından yararlandırılıp yararlandırılmadıklarını, şayet yararlandırılmıyorsa hangi sebeple ve hangi yasal gerekçelere dayandırılarak yararlandırılmadıklarını… emniyetten gelen arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması raporlarında KHK’lı vatandaşlara ait bilgilere dayanılarak nasıl kararlar verildiğini, şahsımın gerekli arşiv taraması ve güvenlik soruşturması yapılması ve bu veriler ışığında şahsımın iş başı eğitim programlarından yararlandırılma hususunda herhangi bir sorun teşkil edip etmediği hakkında ve buna ek olarak ne gibi işlemlerde bulunmam gerektiği ile ilgili bilgi talep etmekteyim.”





İŞKUR, 36/OHAL/KHK KODUYLA FİŞLEDİ

İŞKUR Trabzon İl Müdürlüğü, kurs ve programlardan yararlanmak isteyen KHK’lının başvurusunu değerlendirdi. Trabzon İl Müdür Vekili İbrahim Büyük imzalı il müdürlüğünün cevabi yazısında KHK’lı başvuranın ’36/OHAL/KHK’ koduyla fişlendiği ortaya çıktı. Yazıda, KHK ile ihraç edilenlerin kurs ve programlara alınmadığı belirtildi. “Aktif İş Gücü Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01.8.2017 tarih 28025 sayılı talimatına istinaden işten çıkış kodu, 36/OHAL/KHK olan kişilerin kurs ve programlardan yararlandırılmaları uygun bulunmamıştır” denildi.













AĞAÇ KÖKÜ YE DEMEK İSTİYORLAR

Twitter hesabından skandalı duyuran HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sert tepki gösterdi. Gergerlioğlu, “Bu utanç belgelerinin hesabını hukuk önünde mutlaka soracağım. 21. yüzyıl Nazi uygulamaları bunlar. Ağaç kökü ye.!’ demek istiyorlar” ifadelerini kullandı.