"İşlem yapanların tamamı tespit edildi"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni konut kredisiyle ilgili tartışmalar sürerken, açıklanan kredi paketi sonrasında bazı konutlarda yaşanan fiyat artışları da gündemdeki yerini koruyor.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habre göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut destekleriyle arzı artırıp konut sahipliğini artırmak istediklerini vurgulayan Nebati ''Konut destekleri sonrası aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız'' dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut destekleriyle arzı artırıp konut sahipliğini artırmak istediklerini vurgulayan Nebati ''Konut destekleri sonrası aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız'' dedi.

Konuttaki 3 destek paketiyle hem konut arzını artırıyoruz hem de vatandaşlarımızın uygun finansman olanaklarıyla konut sahibi olmalarını sağlıyoruz.Vatandaşımızın uygun finansman ile konut sahibi olmasına yönelik bu adımı astronomik fiyat artışları ile suistimal etmeye çalışanlara asla göz yummayacağız. Bu paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki internet üzerinde bireysel dahil olmak üzere satış fiyatları ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz.Tüm koşullarımızı en ideal noktaya çevirecek şekilde gece gündüz bunların hesabını yaparak yolumuza devam ediyoruz. Yakın zamanda hazine destekli KGF kredilerindeki kefalet limitlerini artırdık. KOBİ'ler için 35 milyon lira olan limit 100 milyon liraya çıkardık. KOBİ dışındaki firmalara 250 milyon TL'den 350 milyon liraya bir artış yaptık.