Samanyolu Haber /Dünya / İspanya kış ortasında sıcaklık rekoru /26 Ocak 2024 09:28

İspanya kış ortasında sıcaklık rekoru

İspanya'nın güney ve doğu kesimlerinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar yer yer 30 dereceye yükseldi.

SHABER3.COM

İspanya'nın güney ve doğu kesimlerinde etkili olan sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde Perşembe günü sıcaklığın 30 dereceye kadar yükselmesine neden oldu.

Meteoroloji kurumu Aemet, sıcaklığın ülkenin doğusunda Akdeniz kıyısındaki Valencia'da 29,5, güneydoğudaki Murcia'da 28,5 ve güneyde Endülüs bölgesindeki Malaga kentinde 27,8 santigrat derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Ülkenin çeşitli noktalarında Ocak ayına dair sıcaklık rekorları kırıldığını ve kaydedilen değerlerin "anormal" olduğunu belirten kurum, ölçüm yapılan yaklaşık 800 istasyondan neredeyse yarısında 20 dereceye ulaşıldığını ya da 20 derecenin üstüne çıkıldığını bildirdi.

Akdeniz kaynaklı sıcak hava dalgasının Fransa'nın güneydoğu kesimlerinde de etkili olduğu belirtiliyor. İspanya, son dönemde sıklıkla mevsim normalleri üstündeki sıcaklıklara sahne oluyor. Malaga kentinde Aralık ayında da 29,9 derecelik değerlere ulaşılmıştı. Ülkedeki Endülüs ve Katalonya bölgeleri sıklıkla kuraklık tehlikesiyle karşılaşıyor.

Bilim insanları, yerkürede özellikle fosil yakıt kullanımı kaynaklı ısınmanın sürdüğü ve giderek önceden daha zor kestirilebilen aşırı hava koşullarına yol açtığı uyarısında bulunuyor.
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