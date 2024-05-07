Samanyolu Haber /Dünya / İspanya, Ukrayna'ya patriot füzesi gönderdi /07 Mayıs 2024 11:26

İspanya, Ukrayna'ya patriot füzesi gönderdi

İspanya, Ukrayna'ya fırlatma bataryası yerine Patriot füzesi gönderecek

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

UNİAN Haber Ajansı’na göre, İspanya, Ukrayna'ya patriot füzesi gönderdi.

Habere göre İspanya Savunma Bakanı Ukrayna'nın Patriot hava savunma füzeleri aldığını duyurdu.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles’in yaptığı açıklamada hem kendilerinin hem de diğer batılı müttefiklerinin patriot füze sistemlerine ait füzelerden Ukrayna’ya gönderdiğini bildirdi.

Robles ayrıca Rus Ordusunun sivil halka karşı kümülatif bombalar kullanmasını kınadı ve Ukrayna'ya hava savunma sistemlerine ait füzelerin sağlanmasının önemini "Ukrayna egemenliğini ve halkının hayatını savunuyor. Ukrayna ancak bu füzelerle Rusya'nın saldırılarına karşı durabilir" sözleriyle dile getirdi.

Bakan, Patriot sistemleri için Ukrayna'ya ne kadar füze gönderildiğine dair soruları cevapsız bıraktı.

Ukrayna'da üç Patriot sistemi bulunuyor. Bunlardan ikisi Alman ve biri ABD'den. Son zamanlarda Alman yetkililer başka bir kompleksi Ukrayna'ya devretmeyi kabul etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkeyi Rus bombardımanından korumak için ülkenin yaklaşık 25 Patriot sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. Kiev'in ek Patriot sistemleri alacağı ve ABD askeri yardımının Haziran ayında teslim edilmesi bekleniyor.
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