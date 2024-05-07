Rusya’nın sınır şehri Belgorod’a İHA saldırısı: 8 kişi öldü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Şehir Valisi Vyacheslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Belgorod bölgesinin Nikolskoye köyünde Bir işletmeye doğrudan isabet etmesi sonucu ilk anda 6 kişi ve sonrasında 2 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.







Sonradan yapılan araştırmalarda işletmede çalışan toplamda 35 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.





Rusya Bölgesel Operasyon Merkezinden yapılan açıklayama göre, Agro-Belogorye şirketler grubuna ait tesislere yapılan saldırıda 30'dan fazla kişi yaralandı, 6 kişi öldü.





Ağır yaralı vatandaşların olay yerine gelen acil durum ekiplerinde en yakın hastanelere sevk edildiği, ayrıca değişen şiddette şarapnel yaralarına sahip kalan yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.