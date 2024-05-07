Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’nın sınır şehri Belgorod’a İHA saldırısı: 8 kişi öldü /07 Mayıs 2024 11:33

Rusya’nın sınır şehri Belgorod’a İHA saldırısı: 8 kişi öldü

Rusya’nın sınır şehri Belgorod’a İHA saldırısı gerçekleşti. Saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Şehir Valisi Vyacheslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Belgorod bölgesinin Nikolskoye köyünde Bir işletmeye doğrudan isabet etmesi sonucu ilk anda 6 kişi ve sonrasında 2 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. 

Sonradan yapılan araştırmalarda işletmede çalışan toplamda 35 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.

Rusya Bölgesel Operasyon Merkezinden yapılan açıklayama göre, Agro-Belogorye şirketler grubuna ait tesislere yapılan saldırıda 30'dan fazla kişi yaralandı, 6 kişi öldü.

Ağır yaralı vatandaşların olay yerine gelen acil durum ekiplerinde en yakın hastanelere sevk edildiği, ayrıca değişen şiddette şarapnel yaralarına sahip kalan yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.
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