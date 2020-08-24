Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da 28 Mart'tan bu yana en yüksek vaka /24 Ağustos 2020 22:02

İspanya'da 28 Mart'tan bu yana en yüksek vaka

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya'da 28 Mart tarihinden bu yana en yüksek vaka oranının görüldüğü ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre İspanya’da Ağustos ayında günlük ortalama 4 bin 644 yeni vaka saptanırken, sayı 21 Ağustos’ta 8 bin 148’e ulaştı. Bu kadar vaka en son 28 Mart’ta görülmüştü: 8 bin 244.

Son günlerde Avrupa ülkelerinin neredeyse tümünde günlük vaka sayılarında ciddi bir artış var.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan 47 milyon nüfuslu İspanya’da durum daha da vahim. 21 Ağustos itibariyle toplam vaka sayısı 390 bine ulaştı.

İspanya’da Ağustos ayında günlük ortalama 4 bin 644 yeni vaka saptanırken, sayı 21 Ağustos’ta 8 bin 148’e ulaştı. Bu kadar vaka en son 28 Mart’ta görülmüştü: 8 bin 244.


Zira 1.000 kişiye yapılan test sayısının (son 1 haftalık dönemin ortalaması olarak) birbirine eşit olduğu (0,96) 1 Ağustos ve 30 Nisan tarihlerindeki vaka sayıları birbirinden çok farklı: 30 Nisan’da 1.241, 1 Ağustos’ta 3 bin 92.
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