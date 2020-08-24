İspanya'da 28 Mart'tan bu yana en yüksek vaka

sol.org.tr'de yer alan habere göre İspanya’da Ağustos ayında günlük ortalama 4 bin 644 yeni vaka saptanırken, sayı 21 Ağustos’ta 8 bin 148’e ulaştı. Bu kadar vaka en son 28 Mart’ta görülmüştü: 8 bin 244.





Son günlerde Avrupa ülkelerinin neredeyse tümünde günlük vaka sayılarında ciddi bir artış var.





Salgından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan 47 milyon nüfuslu İspanya’da durum daha da vahim. 21 Ağustos itibariyle toplam vaka sayısı 390 bine ulaştı.





İspanya’da Ağustos ayında günlük ortalama 4 bin 644 yeni vaka saptanırken, sayı 21 Ağustos’ta 8 bin 148’e ulaştı. Bu kadar vaka en son 28 Mart’ta görülmüştü: 8 bin 244.







