Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye'de son 24 içindeki koronavirüs verileri /24 Ağustos 2020 22:07

İşte Türkiye'de son 24 içindeki koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde ortaya çıkan koronavirüs verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saat içinde 18 yeni can kaybı yaşandı. 1443 yeni vaka tespit edilirken 743 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

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Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 18 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, bin 443 kişi de enfekte oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca'nın açıkladığı tabloya göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 18 kişi artarak 6 bin 139'a yükseldi.

Bugün enfekte olanların sayısının bin 443 olduğu Türkiye'de, son 24 saatte 743 kişi de hastalğı atlattı. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada hastalığı ağır atlatanların sayısının 800'e yaklaştığına dikkat çekti. Türkiye'de şu an da 796 ağır hasta bulunuyor.



Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.
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