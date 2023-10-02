İspanya'da bir gece kulübündeki yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti



Yangın ilk olarak La Fonda olarak bilinen Fonda Milagros gece kulübünde başladı ve çevresindeki iki eğlence merkezine sıçradı.

Polisin açıklamasına göre gece kulübündeki dans pistinde çok sayıda kişinin sıkışması, tahliye sürecini yavaşlattı.





Yerel medya, doğum günü kutlaması yapan bir aile üyelerinin de ölenler arasında olduğunu aktardı.





Polis ölenlerin tamamının La Fonda'da olduğunu, ancak halen 14 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceği belirtildi.





Yangının neden başladığı henüz belirlenemedi. Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, ilk olarak gece kulübünün birinci katında alevlerin görüldüğünü aktardı.





La Fonda gece kulübünün çatısının çökmesi, içeridekilerin dışarı çıkmasını zorlaştırdı.





Olay yerinde bulunan 28 yaşındaki bir kadın da yangın başladığı sırada annesine gönderdiği sesli mesajda, "Anne seni seviyorum, öleceğiz" dedi. Genç kadının hayatta olup olmadığı henüz bilinmiyor.





Yangının ülkede 1990'dan bu yana gerçekleşen en büyük gece kulübü yangını olduğu sanılıyor. 1990'da Zaragoza'da çıkan yangında 43 kişi ölmüştü