Mehmet Şimiek para bulmak için kuş misali: Rota, IMF’den borç almak için Fas’a

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 11-14 tarihleri arasında IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarının yapılacağı Fas’a gideceğine dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Araplar söz verip para yollamayınca dünyanın kalanı da Türkiye'nin mevcut durumuna ilgisiz kalınca Amerika kontrolündeki bu iki kuruma muhtaç kaldık. Ellerimizi açtık” diye yazdı.





Muratoğlu, yazsında sunduğu “Bizim IMF ile ne işimiz var? Bize borç verecek olan Dünya Bankası” argümanına şöyle yanıt verdi:





“Oysa Bretton Woods İkizleri olarak adlandırılan kardeş kuruluşlar bunlar… Neredeyse çalışanları bile aynı… Her iki kurumun görev alanına giren ülke yardımları ve politika konularında birlikte karar veriyorlar. Her iki kurumun personelleri diğer kurumun işlerinde yer alıyorlar.”





“Nitekim Orta Vadeli Program bir anlamda IMF'ye sunulan niyet mektubuydu. Şimdi doğrudan IMF ile ele alınacak” diyen Muratoğlu, “Dünya Bankası'nın 3 yılda Türkiye'ye sağlayacağı toplam borç-kredi tutarını 18 milyar dolar artışla 35 milyar dolara yükseltip vermesi ile ‘IMF onayladı’ anlamı çıkacak” diye yazdı.