İspanya'da hükümet hapisteki Katalan siyasetçileri affedecek

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, muhalefetten gelen güçlü tepkiye karşın kabinenin, 2017 bağımsızlık hareketindeki rolleri nedeniyle hapsedilen 9 Katalan politikacı ve aktivistin aflarını onaylayacağını söyledi.





Sánchez bu duyuruyu Barselona'da, birkaç yüz sivil toplum temsilcisinin önünde kuzeydoğu bölgesinin geleceğine ilişkin yol haritasından bahsederken yaptı. Kabinenin afları salı günü onaylaması bekleniyor.





12 bağımsızlıkçı lider, ayaklanma ve diğer suçlardan mahkum olmuş, dokuzu yasadışı ilan edilmiş olan referandum sonuçlarının geçerli olduğu konusunda beyanatlar verip birkaç gün sonra bağımsızlık ilan etmekten ötürü ağır hapis cezalarına çarptırılmışlardı.





Katalan bölgesinde yaşayan İspanya yanlıları ise referandumu boykot etmişti.





Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Sánchez, "Yeniden birleşim: tüm İspanya'nın geleceği için bir proje" başlıklı sunumunda, "Bu eylemle, fiziki olarak dokuz kişiyi hapisten çıkarıyoruz, ancak sembolik olarak milyonlarca insanı bir arada yaşama katıyoruz" dedi ve ekledi: "Anlaşabilmek uğruna yapacağız ve bunu gönülden isteyerek yapacağız.”





MUHALEFETTEN SERT TEPKİ





Sanchez'in konuşması sırasında ise Katalan bayrağı taşıyan ve tüm ayrılıkçılara tam af verilmesi için slogan atan bir eylemci protestoda bulundu. Muhalefet partileri de af kararını sert şekilde eleştiriyor.





Son haftalarda kutuplaştırıcı ve tartışmalı bir konu haline gelen aflar hali hazırda zor şartlarda kurulmuş olan hükümette sıkıntılara yol açıyor ve ülkedeki siyasi gerilimi artırıyor.





Muhalefet, başbakanı afları Katalan partilerinin desteğini güvence altına almak için kullanmakla suçluyor. Sánchez'in sosyalist partisi şu anda aşırı solcu Podemos ile koalisyon halinde bir azınlık hükümetine liderlik ediyor. Yasama programının kabul edilmesi için de daha küçük, bölgesel gruplara ihtiyaçları var.





SANCHEZ'E İSTİFA ÇAĞRISI





Bu ayın başlarında Madrid'de düzenlenen ve siyasi merkezden aşırı sağa üç İspanyol muhalefet partisi tarafından desteklenen bir protesto sırasında binlerce kişi Sánchez'e istifa çağrısında bulundu.





Geçen hafta yayınlanan bir Ipsos anketi, İspanyolların yüzde 53'ünün aflara karşı olduğunu, yüzde 29'unun desteklediğini ve yüzde 18'inin bu konuda bir fikri olmadığını ortaya koydu. Katalan iş dünyası liderleri ise sosyal barışı teşvik edeceğini söyleyerek öneriyi desteklediklerini açıkladılar.