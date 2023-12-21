İspanya'da kilisede taciz skandalı büyüyor

Sözcü'de yer alan habere göre İspanya Katolik Kilisesi, rahip ve din görevlileri tarafından çocuklara yönelik cinsel istismarı araştırmak için Cremades adlı hukuk firmasına bir soruşturma yaptırdı.



Soruşturmada şu ana kadar bin 383 şikayet ve 2 bin 56 mağdur tespit edildi. Bu sayı, 2021 yılında El Pais gazetesinin yaptığı bir araştırmanın ortaya çıkardığı bin 200'den fazla vakayı da içeriyor.



Kilise, soruşturmanın sonuçlarını içeren bin sayfalık bir rapor yayınladı ve daha önce yapılan tahminleri gözden geçirerek bin civarında vakayı kabul etti.



Kilise, mağdurların acısını hafifletmek ve yeni istismarları önlemek için tüm vakaları öğrenmeye ve sorumluları cezalandırmaya kararlı olduğunu söyledi.



Bu haberin ardından İspanya İnsan Hakları Ombudsmanı'nın bir raporu da yayınlandı. Raporda, kilisenin soruşturmayla daha fazla işbirliği yapmaması ve "olayı küçümsemeye çalışması" eleştirildi.



Katolik Kilisesi ise mağdurlardan özür diledi ve faillerin öldüğü durumlarda bile mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etti.



SORUŞTURMALAR YAVAŞ İLERLİYOR



İspanyol gazetesi El Pais, 2021 yılı sonunda yayımladığı kapsamlı bir araştırmada, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili İspanya'da toplam 1237 mağdurun olduğunu belirtip, elindeki raporu Vatikan ve İspanya'daki Piskoposlar Konferansı'na sunmuştu.



Siyasi partileri harekete geçiren bu rapor sonrası bazı özerk yönetimler, cinsel istismara karışanları ve mağdurları bulmak için yerel düzeyde komisyonlar kurmuştu.



Konunun şeffaf ve güvenilir şekilde 1940'lı yıllardan bugüne araştırılması halinde Fransa'dakine benzer bir durumla İspanya'da da mağdur sayısının 300 binleri bulacağı söylense de şimdiye kadar açıklanan veriler yürütülen soruşturmaların çok yavaş ilerlediğini gösteriyor.