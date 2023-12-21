Samanyolu Haber /Politika / MHP’li Feti Yıldız yeni yargı krizinin işaretini verdi /21 Aralık 2023 21:07

MHP’li Feti Yıldız yeni yargı krizinin işaretini verdi

AYM'nin Can Atalay kararına tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Başka türlü bir karar zaten beklemiyorduk" dedi. Yıldız, kararın yine Yargıtay'a gönderileceğini belirterek, onların da kararının belli olduğunu kaydetti.

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay için verdiği 2. hak ihlali kararını değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM’den başka türlü bir karar beklemediklerini belirterek, kararın yine Yargıtay’a gönderileceğini öne sürdü.

BAŞKA TÜRLÜ KARAR BEKLEMİYORDUK

Gazete Duvar’a konuşan Yıldız, “Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yine ihlal kararı verdi” dedi. “Başka türlü bir karar zaten beklemiyorduk” diyen Yıldız, AYM kararlarının gerekçesinin kendisine göre ‘doğru’ olmadığını savundu.

KARAR YİNE YARGITAY’A GÖNDERİLECEK

AYM’nin verdiği kararı nereye göndereceğini soran Yıldız, “Eğer 13. Ağır Ceza’ya gönderirse o da Yargıtay 3. Dairesi’ne gönderecek. Yargıtay 3. Dairesi’nin aldığı karar da belli” diye konuştu.

BELİRSİZLİK 14. MADDEDE

Yargıtay ile AYM arasındaki sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hukuken bir çözüm bulunması lazım. Kararı görmedim ama ihlal gerekçesi de aynıdır. AYM’nin atladığı bize göre şu var; 14’üncü maddede belirsizlik var diyor. Onu bir belirsizlik olarak yorumluyor ama eğer belirsizlik dersek soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini Meclis’e taşırız ve bunun önünde hiçbir engel kalmaz.

AYM KARARLARI BAĞLAYICIDIR, YARGITAY KARARLARI DA BAĞLAYICIDIR

AYM kararları evet, bağlayıcıdır. Ama Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. AYM kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil. Nasıl açıklayacağız bu belirsizliği? Devletin güvenliğine karşı suçlar kanunla düzenlenir. Bu kanunlar Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’dur. Çok açık. Oraya bakıp görmeleri gerekir.”
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