Adalet Bakanı Tunç’a göre cezaevinde gazeteci yok

Türkiye en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerin başında geliyor.



Bold Medya'da yer alan habere göre iktidar ise her fırsatta bu gerçeği inkar ediyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’de ‘şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu herhangi bir gazeteci olmadığını’ söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, “Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu herhangi bir gazeteci yok fakat suç olarak yaşanmış bir durumun ‘Twet’ olarak atılması nedeniyle cezai işlem uyguladık” ifadelerini kullandı



Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayımlanan 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, geçen yıla göre 16 sıra gerileyerek, 180 ülke içerisinde 165’inci sırada yer aldı. RSF’ye göre Türkiye, “sorunlu” kategoriden “vahim” kategorisine geçti. Aynı raporda Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısı 31 olarak açıklanmıştı. RSF’nin endeksinde listenin ilk üç sırasında Norveç, İrlanda ve Danimarka; son üç sırasında ise Kuzey Kore, Çin ve Vietnam var.



Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından hazırlanan 2022-2023 Basın Özgürlüğü Raporu’na göre ise 3 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 47 gazeteci gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevindeydi.