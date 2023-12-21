Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı Tunç’a göre cezaevinde gazeteci yok /21 Aralık 2023 22:01

Adalet Bakanı Tunç’a göre cezaevinde gazeteci yok

Avrupa Konseyi'nin 2018 raporuna göre, konsey üyesi ülkelerde tutuklu bulunan toplam 130 gazetecinin 110'u Türkiye'deydi. Bu sayı, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler'in verilerine göre şuan da 31. Vikipedia'ya göre dünyada en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülke Türkiye. Buna rağmen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "“Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu herhangi bir gazeteci yok" dedi.

SHABER3.COM

Türkiye en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerin başında geliyor.

Bold Medya'da yer alan habere göre iktidar ise her fırsatta bu gerçeği inkar ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’de ‘şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu herhangi bir gazeteci olmadığını’ söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığın ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, “Şu anda gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu herhangi bir gazeteci yok fakat suç olarak yaşanmış bir durumun ‘Twet’ olarak atılması nedeniyle cezai işlem uyguladık” ifadelerini kullandı

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayımlanan 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, geçen yıla göre 16 sıra gerileyerek, 180 ülke içerisinde 165’inci sırada yer aldı. RSF’ye göre Türkiye, “sorunlu” kategoriden “vahim” kategorisine geçti. Aynı raporda Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısı 31 olarak açıklanmıştı. RSF’nin endeksinde listenin ilk üç sırasında Norveç, İrlanda ve Danimarka; son üç sırasında ise Kuzey Kore, Çin ve Vietnam var.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından hazırlanan 2022-2023 Basın Özgürlüğü Raporu’na göre ise 3 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 47 gazeteci gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevindeydi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adalet Bakanı Tunç’a göre cezaevinde gazeteci yok Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:07:22