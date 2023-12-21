Samanyolu Haber /Gündem / Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonda 5 kişi tutuklandı /21 Aralık 2023 22:03

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonda 5 kişi tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda belediye başkan danışmanı, bir belediye çalışan ve reklam firması yöneticisi 3 kişi tutuklandı.

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Gazete Duvar'ın haberine göre Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 18 Aralık günü polislerin gözaltına aldığı 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından Mürüvet S. ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mürüvet S. ve belediye çalışanı Mehmet İlker T ile firma yöneticileri Semih G, Tahir Cem U. ve Süleyman A. tutuklandı, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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