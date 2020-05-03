İspanya'da sevindiren Covid-19 gelişmesi

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 164 insan yaşamını yitirdi. Toplam ölüm sayısı 25.264’e çıktı.Corona virüsü vaka sayısı ise 216.582’den 217.466’ya çıktı.







MADRİD VE KATALONYA RİSK ALTINDA





Ülkede başkent Madrid ve çevresiyle birlikte Katalonya bölgelerinin Covid-19’dan en çok etkilenen bölgeler olduğu açıklandı. Madrid’de 8.332 insan yaşamını yitirirken, 5.185 insanın da Katalonya’da öldüğü belirtildi.





Corona virüsü salgını dolayısıyla çok sıkı önlemler alan İspanya, cumartesi günü 7 haftalık bir aranın ardından yetişkinlerin sokağa çıkma yasaklarını gevşetmişti.