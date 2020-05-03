Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da sevindiren Covid-19 gelişmesi /03 Mayıs 2020 16:00

İspanya'da sevindiren Covid-19 gelişmesi

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da son 7 haftanın en düşük ölüm sayısı açıklandı.Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’dan iyi haberler gelmeye devam ediyor… Günlük ölüm sayısı ciddi ölçüde yavaşlayan İspanya’da son 7 haftanın en düşük günlük ölüm vakası açıklandı.

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İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 164 insan yaşamını yitirdi. Toplam ölüm sayısı 25.264’e çıktı.Corona virüsü vaka sayısı ise 216.582’den 217.466’ya çıktı.

MADRİD VE KATALONYA RİSK ALTINDA

Ülkede başkent Madrid ve çevresiyle birlikte Katalonya bölgelerinin Covid-19’dan en çok etkilenen bölgeler olduğu açıklandı. Madrid’de 8.332 insan yaşamını yitirirken, 5.185 insanın da Katalonya’da öldüğü belirtildi.

Corona virüsü salgını dolayısıyla çok sıkı önlemler alan İspanya, cumartesi günü 7 haftalık bir aranın ardından yetişkinlerin sokağa çıkma yasaklarını gevşetmişti.
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