Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da vaka patlaması: 3 günde 23 bin kişi! /01 Eylül 2020 09:49

İspanya'da vaka patlaması: 3 günde 23 bin kişi!

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 23 bin 572 artış olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Bu veriler, rahat bir şekilde uyumamıza izin vermiyor' ifadesi yer aldı.

SHABER3.COM

İspanya'da Sağlık Bakanlığı cuma gününden bu yana İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayılarında 23 bin 572 artış yaşandığını, artışın en fazla görüldüğü bölgelerin Madrid, Bask, Katalonya, Kanarya Adaları ve Endülüs olduğunu açıkladı.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da toplam vaka sayısı 462 bin 858 olarak güncellendi.

Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 141 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 29 bin 974'e ulaştı.

'Bu veriler, rahat bir şekilde uyumamıza izin vermiyor'

Sağlık Bakanlığında Kovid-19'a karşı mücadeleyi yürüten komisyonun başkanlığını yapan Fernando Simon, son verilere ilişkin basına yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Ağustos ayının ağzımızda acı bir tat bıraktığını söylemek lazım. Temmuza göre ağustosta test sayısını neredeyse iki kat artırdık. Yeni önlemler alındı. Ama vaka sayılarında büyük bir artış gördük. Böyle bir artışın daha ileride olabileceği beklenebilirdi. Bu veriler, rahat bir şekilde uyumamıza izin vermiyor. Salgında, yıkıcı olmayan ama iyi de olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Sağlık sistemi düzgün çalışsa da vakalardaki artış sorun yaratmaya başladı. Hastanelerde hasta kabulde bazı noktalarda yoğunluk var."

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19'un ülkedeki etkilerini değerlendirdiği bir konferansta yaptığı konuşmada, "Yüzyılımızın en büyük meydan okumasına karşı birlik olmaya ihtiyacımız var" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya'da vaka patlaması: 3 günde 23 bin kişi! Sonraki Haber >>

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

Beyaz Saray'dan ayrılan Cumhuriyetçilere şok

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi

ABD'de Beyzbol maçları da ertelendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:25