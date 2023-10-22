İsrail, Batı Şeria’daki bir camiye hava saldırısı düzenledi



Hayatını kaybedenlerden bazıları İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin şehrinde bulunan El-Ensar Camisi'ne düzenlediği saldırıda öldü.



İsrail ordusu, caminin içinde Hamas hücresi olduğu için saldırı düzenlediklerini iddia etti.



Saldırı sabah erken saatlerde gerçekleşti.



Diğer yandan Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ise yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin operasyonu sırasında beşi çocuk olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği aktardı.



Kurumun Cumartesi günü yaptığı açıklamada 19 Ekim’de başlayan operasyonda bir İsrail askeri hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.



Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Hamas’ın İsrail’e 7 Ekim’de düzenlediği saldırıdan beri Batı Şeria’da hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 89’a yükseldi.



AFP’nin haberine göre Hamas, İsrail’in gece Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında ise 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.