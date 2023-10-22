Samanyolu Haber /Spor / Melissa Vargas’a formül aranıyor /22 Ekim 2023 11:05

Melissa Vargas’a formül aranıyor

Çifte kontratla Çin'e giden Milli Takım'ın yıldızı Melisa Vargas'ın Fenerbahçe'ye geri dönmesi zora girdi.

SHABER3.COM

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ‘MVP' ödüllü devşirmesi Melissa Vargas, bir kez daha çifte kontrat imzaladı. 24 yaşındaki Küba asıllı pasör çaprazı, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile 2025-26 sezonuna kadar sözleşme yaptı.

Vargas, 2021 ve 2022'yi de aynı kulüpte tamamlayıp Fenerbahçe’ye geri dönmüştü ancak durum bu kez farklı…

Yıldız voleybolcunun, sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giyebilmesi için, son 4 yılın şampiyonu Tianjin Bohai Bank'ın, Çin Ligi'nin şubata sarkan takviminde final grubuna kalamaması gerekiyor.

Türkiye'de ara transfer dönemi 31 Ocak'ta biteceği için Vargas, geri dönüşünün gecikmesi durumunda Fenerbahçe'de talimat değişikliği ile oynayabilecek.

Bunun için de Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki 14 takımın, geçici transfer süresinin uzatılması için imza vermesi veya federasyonun ara transfer döneminin bitiş tarihini değiştirmesi gerekiyor.

5 AYDA 1.5 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe’ye 2018'de transfer olan Melissa Vargas'ın Tianjin Bohai Bank'a 5 aylık 1.5 milyon dolar karşılığı sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli formayı halen giyen Fedorovtseva, Fetisova, Drca ve Ana Cristina'nın da temsilciliğini yapan; Fedorvtseva'nın annesinin de ortağı olduğu menajerlik şirketi SB Community'nin sarı-lacivertli yönetimden yüksek maaş talebinde bulunduğu, geri çevrilince Vargas'ın yine Çin'e gittiği belirtildi.
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