Dünya çapında ‘Filistin’e destek’ eylemleri artarak devam ediyor

ABD’de hafta boyunca devam eden gösteriler Cumartesi günü de çeşitli kentlerde devam ederken, başkent Washington’da da bir kez daha binlerce kişi “ateşkes” çağrısıyla sokaklara döküldü.



İngiltere’nin başkenti Londra’daki Filistin’e destek eylemine ise on binlerce kişi katıldı. Londra caddelerinde “Özgür Filistin” sloganlarıyla ilerleyen kalabalık, Filistin Dayanışma Kampanyası adlı sivil toplum hareketinin çağrısıyla İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın resmi ofisinin önüne yürüdü.



İngiliz polisinin, Hamas’ı destekleyen herhangi bir eylem ya da işarete izin verilmeyeceği uyarısını yaptığı eylem barışçı bir şekilde tamamlandı.



Almanya’da da, hükümetin Filistin yanlısı miting ve yürüyüşlere getirdiği yasağa rağmen başkent Berlin’in yanısıra Frankfurt ve diğer büyük kentlerde binlerce kişi, önceki günlerde düzenlenen eylemlerde yaşanan tutuklamalara rağmen biraraya gelerek, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.



Almanya polisi, eylemlerde İsrail karşıtlığı ve nefret içeren söylem ve sloganların yasak olduğu uyarısını yapmaya devam ediyor.



Avusturya’nın başkenti Viyana da binlerce kişinin katılımıyla bugün bir kez daha Filistin’e destek gösterisi düzenlenen kentler arasında yer aldı.



Pakistan’da Karaçi’de özellikle kadınların katılımıyla yapılan Filistin’e destek eyleminde İsrail karşıtı mesajlar verilirken, Tunus’ta biraraya gelen binlerce kişiden oluşan kalabalık ise İsrail ile Suudi Arabistan dahil bazı Arap ülkelerin ilişkilerinin normalleşme sürecine de tepki gösterdi.



Mısır hükümetinin çağrısıyla Arap ve Avrupalı liderlerin biraraya geldiği Kahire’de de Filistin yanlısı protestolar devam etti. Kahire’nin yanı sıra Mısır’ın tüm 26 vilayetinde sokaklara dökülen binlerce kişi İsrail’in Gazze’ye saldırılarına tepki gösterdi.



İsrail’in Gazze’de insani krize yol açan saldırılarını sonlandırma çabasıyla Mısır yönetiminin evsahipliğinde düzenlenen zirvenin sonucunda bir anlaşmaya varılamadı.



Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Arap ülkeleri liderleri İsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınarken, zirveye katılan Avrupalı liderler sivillerin hedef alınmaması çağrısı yaptı.



Hamas 7 Ekim’de İsrail topraklarına militanlarıyla karadan ve havadan saldırarak 200’den fazla kişiyi rehin aldı. Hamas’ın 1400 sivilin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırılarına karşılık olarak İsrail’in bombardımana tuttuğu Gazze’de ise iki hafta içinde en az 4100 sivil öldürüldü, binlerce kişi yaralandı.