Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Batı Şeria'da 5 bin yeni konutun inşasına onay verdi /27 Haziran 2023 07:41

İsrail, Batı Şeria'da 5 bin yeni konutun inşasına onay verdi

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin eleştirilerine rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinde 5 binden fazla yeni konut inşaatına onay verdi.

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İsrail hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşimlerinde 5 binden fazla yeni konutun inşasını öngören planı onayladı.

İsrail basını, Yahudi yerleşimlerindeki inşaatları denetleyen Savunma Bakanlığı planlama komitesinden 5 bin 700 yeni konut yapımı için izin çıktığını aktardı.

Bu karar, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yerleşim politikalarına yönelik eleştirilerinin arttığı bir dönemde alındı ve işgal altındaki topraklarda şiddetin yoğunlaştığı bir dönemde Filistinlilerle olan gerilimi de tırmandırdı.

Yapımına izin verilen konutların planlama aşamasında olduğu belirtilirken inşaatların ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi.

Uluslararası toplum bu yerleşim birimi inşaatlarını gayrimeşru olarak görüyor. Bugün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 700 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Batı Şeria'dan Filistinli yetkili Wassel Abu Yousef konuya ilişkin, "Netanyahu hükümeti Filistin halkına karşı saldırganlığını ve açık savaşını sürdürüyor. İşgal altındaki tüm Filistin topraklarındaki tüm yerleşimci sömürgeciliğinin gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu teyit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yerleşim karşıtı bir sivil toplum kuruluşu olan Peace Now, İsrail'in bu yıl 13 binden fazla yerleşim birimi için onay verdiğini açıkladı. Bu sayı, 2022 yılının tamamında onaylanan konut sayısının neredeyse üç katı ve 2012 yılından bu yana bir yılda onaylanan en yüksek konut sayısı.
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