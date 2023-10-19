İsrail, bu defa Gazze'deki camiyi vurdu: Ölü ve yaralılar var

MÜLTECİ KAMPINI HEDEF ALDI





BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırının ardından Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL DÜN DE HASTANEYİ VURMUŞTU

Dün İsrail tarafından atılan füzenin hedefi olan El-Ehli Baptist Hastanesi'nde bulunan yüzlerce kişi saldırıda hayatını kaybederken Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 12'inci gününde de devam etti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye gidecek olan insani yardımların Mısır sınırından girmesine izin vermesini açıklamasının ardından İsrail ordusu, Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirilmişti. Çok sayıda insanın ise enkaz altında kaldığı belirtilmişti.