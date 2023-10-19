Arda Güler'in tavrı dünya devini çıldırtmış

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak dünyada büyük ses getiren Arda Güler'in o dönem PSG'yi umursamadığı ve Fransız devine cevap bile vermediği ortaya çıktı.



Real Madrid'de oynamak için diğer tüm takımları elinin tersiyle iten genç oyuncu PSG'yi bir hayli kızdırdı.



TEKLİFE DÖNÜŞ BİLE YAPMADI



Tercihini Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler'in PSG'ye teşekkür bile etmeden cevap vermediği ortaya çıktı. Arda'nın bu tavrı Fransız devini bir hayli kızdırdı.



MESSI VE NEYMAR ÖRNEKLERİ



Geçmişte PSG'nin bu tarz hareketlere büyük transferlerle cevap verdiği biliniyor. Barcelona karşısında alınan ağır mağlubiyetlerin ardından sırasıyla hem Neymar'ı hem de Messi'yi kadrosuna katan PSG'nin Real Madrid'den bu tarzda oyuncuların aklını çelmesi bekleniyor.



REAL MADRID'TEN ARDA'YA ÖVGÜ



Real Madrid'in Alman süper yıldızı Toni Kroos, beyaz formayla ilk maçına çıkmaya başlayan Arda Güler ile ilgili manşetlere taşınan bir tanım yaptı.



Kroos, Arda Güler hakkında 'Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" ifadelerini kullandı.



İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Toni Kroos'un takım içerisinde Arda Güler'e ağabeylik yaptığı ve her antrenmanda birlikte oldukları, ilişkilerinin çok samimi olduğu belirtildi.



18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı. Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi. Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.



Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.