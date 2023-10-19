Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler'in tavrı dünya devini çıldırtmış /19 Ekim 2023 08:11

Arda Güler'in tavrı dünya devini çıldırtmış

Transfer döneminde kararını Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler'in o dönemde yaptığı görüşmeler ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak dünyada büyük ses getiren Arda Güler'in o dönem PSG'yi umursamadığı ve Fransız devine cevap bile vermediği ortaya çıktı.

Real Madrid'de oynamak için diğer tüm takımları elinin tersiyle iten genç oyuncu PSG'yi bir hayli kızdırdı.

TEKLİFE DÖNÜŞ BİLE YAPMADI

Tercihini Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler'in PSG'ye teşekkür bile etmeden cevap vermediği ortaya çıktı. Arda'nın bu tavrı Fransız devini bir hayli kızdırdı.

MESSI VE NEYMAR ÖRNEKLERİ

Geçmişte PSG'nin bu tarz hareketlere büyük transferlerle cevap verdiği biliniyor. Barcelona karşısında alınan ağır mağlubiyetlerin ardından sırasıyla hem Neymar'ı hem de Messi'yi kadrosuna katan PSG'nin Real Madrid'den bu tarzda oyuncuların aklını çelmesi bekleniyor.

REAL MADRID'TEN ARDA'YA ÖVGÜ

Real Madrid'in Alman süper yıldızı Toni Kroos, beyaz formayla ilk maçına çıkmaya başlayan Arda Güler ile ilgili manşetlere taşınan bir tanım yaptı.

Kroos, Arda Güler hakkında 'Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" ifadelerini kullandı.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde; Toni Kroos'un takım içerisinde Arda Güler'e ağabeylik yaptığı ve her antrenmanda birlikte oldukları, ilişkilerinin çok samimi olduğu belirtildi.

18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı. Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi. Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.

Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arda Güler'in tavrı dünya devini çıldırtmış Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:53:56