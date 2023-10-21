İsrail: Gazze Şeridi’ne gireceğiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun “Golani Tugayı” askerlerine seslendi.



İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre Halevi, konuşmasında, “Gazze Şeridi’ne gireceğiz. Hamas’a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız” ifadelerini kullandı.



“CESUR OLUN”



“Gazze karmaşık, Gazze aşırı kalabalık” şeklinde konuşan Halevi, İsrail'in kara harekatına karşı Hamas'ın hazırlık yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:



“Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir.”



“HAMAS KENDİ SİVİLLERİNİ YARALIYOR”



İsrail Savunma Kuvvetleri de X üzerinden paylaştığı mesajda Hamas'ın Gazze'de 550 “başarısız roket fırlatması” yaptığını tespit ettiklerini bildirdi.



Açıklamada “Terör örgütü Hamas, Gazze'deki altyapı ve binalara roketler fırlatarak kendi sivillerini yaralıyor” denildi.



Tel Aviv, bu iddiayı yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği El Ehli Baptist hastanesi saldırısında da dile getirmişti. ABD ve Fransa da hastaneyi Hamas’ın roket vurduğu iddiasını desteklemişti.



İsrail ve Filistin çatışmaları 7 Ekim’den beri devam ediyor. İsrail, çatışmanın başladığı günlerden itibaren Gazze Şeridi’ne kara harekatı düzenleyeceğini sık sık dile getiriyor.