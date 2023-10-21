Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze’de pazar yerini vurdu: Ölü ve yaralılar var /21 Ekim 2023 22:41

İsrail, Gazze’de pazar yerini vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan pazar yerini bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki pazar yerini bombaladığı belirtildi. Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi.

El-Aksa Radyosu, İsrail’in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu.

Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı ‘Aksa Tufanı’ adıyla İsrail’e karşı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 1756’sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail’in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail’in Lübnan sınırında 8 Ekim’de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
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