Samanyolu Haber /Gündem / Kars’taki feci kaza: 3 kişi öldü /21 Ekim 2023 23:31

Kars’taki feci kaza: 3 kişi öldü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçenin Yalınçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Sapan yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçta bulunan sürücü Sapan, Ecevit Güney ve Şaban Bayyiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği, Erkan Kaya’nın ise yaralandığı anlaşıldı.

Yaralı Kaya, sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kars’taki feci kaza: 3 kişi öldü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:37:40