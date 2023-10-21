Kars’taki feci kaza: 3 kişi öldü

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçenin Yalınçayır Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Sapan yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçta bulunan sürücü Sapan, Ecevit Güney ve Şaban Bayyiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği, Erkan Kaya’nın ise yaralandığı anlaşıldı.



Yaralı Kaya, sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.