Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ile Hamas 5 günlük ateşkeste anlaştı mı? /19 Kasım 2023 10:39

İsrail ile Hamas 5 günlük ateşkeste anlaştı mı?

İsrail ile Hamas’ın ABD’nin arabuluculuğunda 5 günlük ateşkes anlaşmasına vardığı iddiası yalanlandı. Netanyahu, "Açıkça belirtmek isterim ki şu an itibariyle bir anlaşma yapılmadı” dedi.

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Washington Post gazetesi, İsrail ile Hamas’ın ABD’nin arabuluculuğunda 5 günlük ateşkes anlaşmasına vardığını iddia etti. 5 günlük ara karşılığında, Gazze’de tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığı ileri sürüldü. Ancak Tel Aviv ve Washington yönetimleri, söz konusu haberi yalanladı.

'HER 24 SAATTE BİR REHİNELER BIRAKILACAK'
Washington Post, altı sayfalık anlaşmanın bir parçası olarak ‘başlangıçta her 24 saatte bir 50 veya daha fazla rehinenin küçük gruplar halinde serbest bırakılacağını’ yazmıştı. Gazete, ateşkesin aynı zamanda önemli miktarda insani yardımın da Gazze’ye girmesine izin vermeyi amaçladığını belirterek, anlaşma taslağının Katar'da haftalarca süren görüşmeler sırasında hazırlandığını da aktarmıştı.

NETANYAHU: ASILSIZ SÖYLENTİ, YANLIŞ RAPOR
‘Ateşkes’ iddiasını yalanlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Rehinelerle ilgili olarak birçok asılsız söylenti, birçok yanlış rapor var. Şunu açıkça belirtmek isterim ki şu an itibariyle bir anlaşma yapılmadı” ifadelerini kullandı. Netanyahu, anlaşma sağlandığı takdirde kamuoyuna duyurulacağını da belirtti.

'ABD, ATEŞKES İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR'
Beyaz Saray sözcüsü ise, İsrail ve Hamas'ın geçici ateşkes konusunda henüz anlaşmaya varmadığını dile getirdi. Yetkili,  ABD'nin anlaşmaya varmak için çalışmaya devam ettiğini söyledi. 
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