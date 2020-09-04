İsrail, Kosova’yı bağımsız ülke olarak tanıdı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile ABD’de bir araya gelen Donald Trump, iki ülke arasında normalleşme kararı alındığını duyurdu.







Sırbistan ve Kosova liderleriyle görüşmeden önce Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını söyledi.





TRUMP: İKİ ÜLKE BÜYÜK BİR ADIM ATMAYI BAŞARDI





Trump ayrıca İsrail ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşeceğini ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda iki ülkenin anlaştığını belirtti.





Trump görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sırbistan ve Kosova ekonomik açıdan normalleşme taahhüdünde bulundu. İstihdam yaratma ve ekonomik büyümeye odaklanan iki ülke, büyük bir adım atmayı başardı” ifadesini kullandı.





İSRAİL, KOSOVA’YI TANIDI





Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin ardından İsrail’den de açıklama geldi. İsrail, 2008 yılında Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı ‘bağımsız’ devlet olarak tanıdığını duyurdu. İsrail, Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan 117. ülke oldu.