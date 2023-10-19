Samanyolu Haber /Dünya / İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanıyor /19 Ekim 2023 20:00

İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanıyor

İsrail ordusu Lübnan'ın sınır bölgesinden atılan roketlere ve açılan ateşe karşılık bazı noktaların hedef alındığını açıkladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanmaya devam ediyor. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail’in kuzeyinde Lübnan topraklarından fırlatılan 6 roket nedeniyle saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemleri 1 roketi etkisiz hale getirirken 5 roket açık araziye düştü.

İsrail ordu sözcülüğü ayrıca Lübnan sınırı yakınlarındaki Dvoranit yönüne bir tanksavar füzesi atıldığını, Zarif bölgesine de ateş açıldığını bildirdi. İsrail ordusu, saldırıların düzenlendiği bölgeleri hedef aldığını açıkladı.

Lübnan Hizbullahı’ndan yapılan açıklamadaysa, sınır bölgesindeki 4 kışlaya ve bir gözlem kulesi ile askeri, teknik araçlara saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim’de başlayan çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah üyesi ile 2 İsrail askeri öldü.

Sınırdaki çatışmalarda ayrıca Lübnan’da biri gazeteci 3 sivil ve İsrail’de bir kişi hayatını kaybetti.
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