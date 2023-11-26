Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusu: Hamas 17 esiri teslim etti /26 Kasım 2023 19:12

İsrail ordusu: Hamas 17 esiri teslim etti

İsrail Ordusu, Hamas’ın elindeki esirlerin 17’sini Kızılhaç’a teslim ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Hamas, elindeki esirlerin 17’sini serbest bıraktı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esir Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi” dendi.

Öte yandan bugün Hamas, 1 Rus vatandaşını serbest bıraktığını duyurmuştu.

ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli serbest bırakılmıştı.
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